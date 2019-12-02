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Manchester City aldığı yatırımla dünya rekoru kırdı
6 saat önce
İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin çatı şirketi son hisse satışındaki değerleme üzerinden 4,8 milyar dolar ile küresel spor endüstrisinde rekor kırdı
İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin çatı şirketi son hisse satışındaki değerleme üzerinden 4,8 milyar dolar ile küresel spor endüstrisinde rekor kırdı.
Kulübün çatı şirketi City Football Group (CFG) yüzde 10 hissesini Amerikalı risk sermayesi şirketi Silver Lake'e 480 milyon dolara satıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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