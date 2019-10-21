Son Dakika Haberleri: Manchester City Atalanta'ya Hazırlanıyor
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Manchester City Atalanta'ya Hazırlanıyor

1 saat önce

2019-20 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü hafta mücadelesinde sahasında Atalanta'yı ağırlayacak olan Manchester City, maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor.

2019-20 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü hafta mücadelesinde sahasında Atalanta'yı ağırlayacak olan Manchester City, maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor.

Manchester City Atalanta'ya Hazırlanıyor

Manchester City, Atalanta, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:29 
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