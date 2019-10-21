Manchester City Atalanta'ya Hazırlanıyor
1 saat önce
2019-20 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü hafta mücadelesinde sahasında Atalanta'yı ağırlayacak olan Manchester City, maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor.
2019-20 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü hafta mücadelesinde sahasında Atalanta'yı ağırlayacak olan Manchester City, maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:29
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