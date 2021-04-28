Manchester City avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1 yenerek rövanş için avantajı kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG, Manchester City'yi yokun etti. Ev sahibi ekip, 15. dakikada Marquinhos'un golüyle 1-0 öne geçse de City, ikinci yarıda Kevin de Bruyne ve Mahrez'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve rövanş için büyük bir avantaj yakaladı. - İSTANBUL