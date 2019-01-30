Manchester City Avantajını Koruyamadı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanan maçlarda Manchester City ve Manchester United puan kaybetti.

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanan maçlarda Manchester City ve Manchester United puan kaybetti.



Şampiyonluk yarışında lider Liverpool'un en yakın takipçisi Manchester City, deplasmanda Newcastle United'a konuk oldu.



Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun 1. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Manchester City, 66. dakikada Jose Salomon Rondon ve 80. dakikada Matt Ritchie'nin golleriyle rakibine 2-1 mağlup oldu.



Manchester City forması giyen İlkay Gündağan, 83. dakikada Danilo'nun yerine oyuna girdi.



Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından göreve getirdiği Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrılan Manchester United, sahasında Burnley ile karşılaştı.



Ashley Barnes ve Chris Wood'un golleriyle 2-0 geriye düşen Manchester United, son dakikalarda Paul Pogba ve Victor Lindelöf'ün golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.



Milli futbolcu Cenk Tosun'un ilk onbirde başladığı maçta Everton, deplasmanda Huddersfield Town ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, Richarlison'un golüyle 3 puana uzandı.



Emiliano Sala unutulmadı



Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kaptan olarak sahaya çıktığı mücadelede Arsenal, sahasında Cardiff City'yi 2-1 yendi.



Londra ekibinin gollerini Pierre Aubameyang ile Alexandre Lacazette attı.



Karşılaşmada Manş Denizi'nde uçağı kaybolan ve henüz bulunamayan Emiliano Sala unutulmadı.



Sala'nın ismi maç öncesi dağıtılan program kitapçığında Cardiff City'nin kadrosunda yer alırken karşılaşma öncesi futbolcu için saygı duruşunda bulunuldu.



Cardiff City'nin 19 Ocak'ta transfer ettiği 28 yaşındaki Sala'nın da bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

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