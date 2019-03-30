Son Dakika Haberleri: Manchester City Başkentten Galibiyetle Ayrıldı

Manchester City Başkentten Galibiyetle Ayrıldı

53 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 2-0 yendi.

Manchester City Başkentten Galibiyetle Ayrıldı, System.String[]
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 2-0 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattında yer alan Fulham'a konuk oldu.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester ekibi, rakibini 5. dakikada Bernardo Silva ve 27. dakikada Sergio Agüero'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 90, Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel ise 88 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 77'ye yükseltirken, Fulham 17 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Fulham, Manchester, Manchester City, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Babel İle El Sıkıştı Caner Erkin, Fenerbahçe'ye Geri Dönecek İddiası Sala'nın Ölümünde Şok Detay! Pilotun Renk Körü Olduğu İddia Edildi "Fenerbahçe Yöneticisiyim" Denilince, Polisi Arayıp Yakalattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:35:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester City Başkentten Galibiyetle Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]