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Manchester City, Burnley deplasmanında hata yapmadı!
6 saat önce
Manchester ekibi, ligin 15. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.
Manchester ekibi, ligin 15. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.
Manchester City'nin gollerini, 24. ve 50. dakikada Gabriel Jesus, 68. dakikada Rodri ve 87. dakikada Riyad Mahrez atarken, ev sahibi ekip tek golünü 89. dakikada Robbie Brady ile buldu.
Bu skorla Manchester City puanını 32'ye çıkarırken, Burnley 18 puanda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:00
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