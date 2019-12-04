Son Dakika Haberleri: Manchester City, Burnley deplasmanında hata yapmadı!
Son Dakika Spor Manchester City, Burnley deplasmanında hata yapmadı! - Son Dakika Spor

Manchester City, Burnley deplasmanında hata yapmadı!

6 saat önce

Manchester ekibi, ligin 15. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.

Manchester City, Burnley deplasmanında hata yapmadı!, System.String[]

Manchester ekibi, ligin 15. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.


Manchester City'nin gollerini, 24. ve 50. dakikada Gabriel Jesus, 68. dakikada Rodri ve 87. dakikada Riyad Mahrez atarken, ev sahibi ekip tek golünü 89. dakikada Robbie Brady ile buldu.


Bu skorla Manchester City puanını 32'ye çıkarırken, Burnley 18 puanda kaldı.


Manchester City, Manchester, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:00 
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