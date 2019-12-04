Son Dakika Haberleri: Manchester City, Burnley'yi 4 golle geçti
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Manchester City, Burnley'yi 4 golle geçti

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 4-1 mağlup etti.

Manchester City, Burnley'yi 4 golle geçti, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Burnley'yi 4-1 mağlup etti.

Manchester ekibi, ligin 15. haftasında Burnley'nin konuğu oldu.

Manchester City'nin gollerini, 24. ve 50. dakikada Gabriel Jesus, 68. dakikada Rodri ve 87. dakikada Riyad Mahrez atarken, ev sahibi ekip tek golünü 89. dakikada Robbie Brady ile buldu.

Bu skorla Manchester City puanını 32'ye çıkarırken, Burnley 18 puanda kaldı.

Manchester City, Manchester, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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