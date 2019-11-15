Son Dakika Haberleri: Manchester City, Çağlar Söyüncü için nabız yokluyor!
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Manchester City, Çağlar Söyüncü için nabız yokluyor!

6 saat önce

Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nda da Merih Demiral ile merkez savunma hattını oluşturan Çağlar Söyüncü için Manchester City devrede.

Manchester City, Çağlar Söyüncü için nabız yokluyor!, System.String[]

Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nda da Merih Demiral ile merkez savunma hattını oluşturan Çağlar Söyüncü için Manchester City devrede.


Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 12 hafta sonunda 25 puanla zirvedeki Liverpool'un 9 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan İngiliz devinde Teknik Direktör Pep Guardiola, devre arası transfer döneminde stoper bölgesi için milli futbolcuyu da listesine ekledi.


Çağlar'ın payı büyük


Guardiola'yı bu transfere yönlendiren nedenlerden en büyüğü de Leicester City'nin ligde 12 maçta kalesinde sadece 8 gol görmesi ve bunda en büyük payın Jonny Evans - Çağlar Söyüncü ikilisinde olması.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre mevcut durumda Leicester'ın 1 puan gerisinde bulunan Manchester ekibi, Çağlar'ı renklerine bağlamak için nabız yoklamaya başladı.


Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da çok istediği 23 yaşındaki futbolcu için maviler kesenin ağzını açmaya hazır.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:47 
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