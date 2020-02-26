Manchester City CAS'a başvurdu! - Son Dakika
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Manchester City CAS'a başvurdu!

6 saat önce

Manchester City, UEFA'nın verdiği 'Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para' cezasını kaldırtmak için CAS'a başvurdu.

Manchester City CAS'a başvurdu!, System.String[]

Manchester City, UEFA'nın verdiği 'Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para' cezasını kaldırtmak için CAS'a başvurdu.


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Manchester City, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:24 
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