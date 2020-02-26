Manchester City CAS'a başvurdu!
6 saat önce
Manchester City, UEFA'nın verdiği 'Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para' cezasını kaldırtmak için CAS'a başvurdu.
Manchester City, UEFA'nın verdiği 'Avrupa kupalarından 2 yıl men ve 30 milyon Euro para' cezasını kaldırtmak için CAS'a başvurdu.
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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:24
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