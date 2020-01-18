Manchester City - Crystal Palace: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler, Cenk... - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester City - Crystal Palace: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler, Cenk... - Son Dakika Spor

Manchester City - Crystal Palace: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler, Cenk...

6 saat önce

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, Etihad'da Manchester City'ye konuk olacak.

Manchester City - Crystal Palace: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler, Cenk..., System.String[]

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, Etihad'da Manchester City'ye konuk olacak. Premier Lig'deki bu çekişmeli mücadeleyi anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu olarak takip edebileceksiniz. Karşılaşma saat 18: 00'de başlayacak.


Muhtemel 11'ler...


Manchester City:  Ederson; Walker, Stones, Rodri, Fernandinho, Zinchenko; Bernardo Silva, de Bruyne; Mahrez, Sterling, Agüero.


Crystal Palace:  Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, Riedewald, Kouyate, McArthur, McCarthy, Ayew, Cenk Tosun, Zaha.


Manchester City, Crystal Palace, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:53 
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