Manchester City - Crystal Palace: Muhtemel 11'ler, maç önü bilgiler, öne çıkan istatistikler, Cenk...

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, Etihad'da Manchester City'ye konuk olacak. Premier Lig'deki bu çekişmeli mücadeleyi anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu olarak takip edebileceksiniz. Karşılaşma saat 18: 00'de başlayacak.
Muhtemel 11'ler...
Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rodri, Fernandinho, Zinchenko; Bernardo Silva, de Bruyne; Mahrez, Sterling, Agüero.
Crystal Palace: Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, Riedewald, Kouyate, McArthur, McCarthy, Ayew, Cenk Tosun, Zaha.