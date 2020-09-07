Manchester City'de 2 pozitif vaka! - Son Dakika

Premier Lig ekibi Manchester City'de Aymeric Laporte ve Riyad Mahrez'in korona virüs testleri pozitif çıktı.
Premier Lig'in dev ekibi Manchester City'de yapılan korona virüs testlerinin sonucunda iki futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. City'den yapılan açıklamada Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte'de test sonucunun pozitif çıktığı, oyuncuların herhangi bir semptom göstermediği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:37 - Kaynak: İHA
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