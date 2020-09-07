Manchester City'de 2 pozitif vaka!

Premier Lig ekibi Manchester City'de Aymeric Laporte ve Riyad Mahrez'in korona virüs testleri pozitif çıktı.

Premier Lig ekibi Manchester City'de Aymeric Laporte ve Riyad Mahrez'in korona virüs testleri pozitif çıktı. Premier Lig'in dev ekibi Manchester City'de yapılan korona virüs testlerinin sonucunda iki futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. City'den yapılan açıklamada Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte'de test sonucunun pozitif çıktığı, oyuncuların herhangi bir semptom göstermediği ve tedavilerine başlandığı belirtildi. - İSTANBUL

Son Dakika

ABD'nin yeni atadığı DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de terör örgütü YPG sevdalısı çıktı

Kadın kıyafetiyle kuyumcudan 115 bin lira değerinde altın ve döviz çalan iki şüpheli yakalandı

Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Mardin'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi

Aylardır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku için ailesi, oturma eylemi başlattı

Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Koronavirüsü yenen 97 yaşındaki Havva nineden "maske" uyarısı

Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı

Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı

Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama