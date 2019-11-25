Son Dakika › Spor › Manchester City'de Agüero birkaç hafta görev yapamayacak - Son Dakika Spor
Manchester City'de Agüero birkaç hafta görev yapamayacak
7 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:27 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.
Teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği basın toplantısında, Chelsea maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın 7 Aralık'ta oynanacak Manchester United derbisi de dahil birkaç maçta takımdaki yerini alamayacağını kaydetti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Agüero, 13 gol attı.
Günlük burç yorumları 25 Kasım 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı Ömer Bayram iddialı konuştu: Sahada basmadık yer bırakmayacağız "İyilik Isıtır" kampanyasına Fettah Can ve eşi Cansu Kurtcu'dan anlamlı destek