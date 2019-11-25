Son Dakika Haberleri: Manchester City'de Agüero birkaç hafta görev yapamayacak
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Manchester City'de Agüero birkaç hafta görev yapamayacak

7 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Manchester City'de Agüero birkaç hafta görev yapamayacak, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Pep Guardiola, düzenlediği basın toplantısında, Chelsea maçında sakatlanan Arjantinli yıldızın 7 Aralık'ta oynanacak Manchester United derbisi de dahil birkaç maçta takımdaki yerini alamayacağını kaydetti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Agüero, 13 gol attı.

Manchester City, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:27 Kaynak: AA
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