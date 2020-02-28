Manchester City'de Laporte şoku! 3 hafta... - Son Dakika
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Manchester City'de Laporte şoku! 3 hafta...

18 dakika önce

Basın toplantısı düzenleyen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takımının Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Fransız oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Manchester City'de Laporte şoku! 3 hafta..., System.String[]

Basın toplantısı düzenleyen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takımının Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Fransız oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.


Geçen yıl ağustos ayında dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara geçen ay dönebilen Laporte'nin sahalardan bir süre daha uzak kalacağını belirten Guardiola, "Diz kirişlerinde sorun var. En az 3 hafta veya bir ay forma giyemeyecek. Sahalardan uzun süre uzak kaldığınız zaman, yeniden döndüğünüzde bu tür sakatlıklar olabiliyor." dedi.


Laporte, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Manchester City'de bu sezon 8 maçta forma giyebildi.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Josep Guardiola, Manchester City, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:39 
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