İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.
Mahrez ve Laporte'nin sağlık protokollerine uygun olarak evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Manchester City'de Mahrez ve Laporte'nin Kovid-19 testleri pozitif çıktı - Son Dakika Spor