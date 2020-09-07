Manchester City'de Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada hastalık belirtisi göstermeyen iki oyuncunun da salgın tedbirleri kapsamında evlerinde karantinada oldukları ifade edildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada hastalık belirtisi göstermeyen iki oyuncunun da salgın tedbirleri kapsamında evlerinde karantinada oldukları ifade edildi.

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