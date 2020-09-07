Manchester City'de Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte koronavirüse yakalandı
Kulüpten yapılan resmi açıklamada hastalık belirtisi göstermeyen iki oyuncunun da salgın tedbirleri kapsamında evlerinde karantinada oldukları ifade edildi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada hastalık belirtisi göstermeyen iki oyuncunun da salgın tedbirleri kapsamında evlerinde karantinada oldukları ifade edildi.
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:47
Son Dakika › Spor › Manchester City'de Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor
Son Dakika Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Klimanın fişini prize takan genç kadın, akıma kapılıp feci şekilde can verdi ABD'nin yeni atadığı DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de terör örgütü YPG sevdalısı çıktı Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Aylardır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku için ailesi, oturma eylemi başlattı Koronavirüsü yenen 97 yaşındaki Havva nineden "maske" uyarısı Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı