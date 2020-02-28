Manchester City'de sakatlanan Laporte, 3-4 hafta oynayamayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester City'de sakatlanan Laporte, 3-4 hafta oynayamayacak - Son Dakika Spor

Manchester City'de sakatlanan Laporte, 3-4 hafta oynayamayacak

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin savunma oyuncusu Aymeric Laporte, sakatlığı nedeniyle en az üç hafta forma giyemeyecek.

Manchester City'de sakatlanan Laporte, 3-4 hafta oynayamayacak, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin savunma oyuncusu Aymeric Laporte, sakatlığı nedeniyle en az üç hafta forma giyemeyecek.

Basın toplantısı düzenleyen Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, takımının Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Fransız oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Geçen yıl ağustos ayında dizinden ameliyat olmasının ardından sahalara geçen ay dönebilen Laporte'nin sahalardan bir süre daha uzak kalacağını belirten Guardiola, "Diz kirişlerinde sorun var. En az 3 hafta veya bir ay forma giyemeyecek. Sahalardan uzun süre uzak kaldığınız zaman, yeniden döndüğünüzde bu tür sakatlıklar olabiliyor." dedi.

Laporte, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Manchester City'de bu sezon 8 maçta forma giyebildi.

Josep Guardiola, Manchester City, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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