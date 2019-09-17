Son Dakika Haberleri: Manchester City'de stoper alarmı
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Manchester City'de stoper alarmı

7 dakika önce

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City'de Aymeric Laporte'den sonra John Stones'un da sakatlanmasıyla stoper bölgesinde sadece Nicolas Otamendi kaldı.

Manchester City'de stoper alarmı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City'de Aymeric Laporte'den sonra John Stones'un da sakatlanmasıyla stoper bölgesinde sadece Nicolas Otamendi kaldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın oynayacakları Shakhtar Donetsk mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Manchester ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, John Stones'un antreman sırasında sakatlandığını ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Bir diğer stoper Laporte'nin de sakat olduğunu ve tek stoperleri kaldığını hatırlatan Guardiola, "Sadece bir stoperle mücadele etmek benim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadesini kullandı.

Manchester City'nin sahasında Brighton'u 4-0 yendiği maçta sağ dizinden sakatlanan Laporte'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Nicolas Otamendi, Manchester City, Manchester, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:48 Kaynak: AA
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