Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi - Son Dakika

Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi

06.01.2021 14:07
Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 2'si futbolcu 3 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleci Scott Carson, orta saha oyuncusu Cole Palmer ve bir personelin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Her üç isim de protokoller gereği karantinaya alındı.

İngiliz ekibinde daha önce futbolcular Gabriel Jesus, Kyle Walker ve Eric Garcia ile 3 personelde koronavirüs tespit edilmişti.

İngiltere Premier Lig, Scott Carson, Manchester, Futbolcu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester City'de üç Kovid-19 vakası daha tespit edildi - Son Dakika Spor


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