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Manchester City, 15 yaşındaki Finley Gorman için 7 haneli bonservisi gözden çıkardı - Son Dakika

Manchester City, 15 yaşındaki Finley Gorman için 7 haneli bonservisi gözden çıkardı

Manchester City, 15 yaşındaki Finley Gorman için 7 haneli bonservisi gözden çıkardı
15.11.2023 10:09  - Güncelleme: 10:55

Manchester City, Leeds United forması giyen 15 yaşındaki futbolcu Finley Gorman'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. 7 haneli bir parayı gözden çıkaran İngiliz devi, 15 yaşında bir futbolcu için en fazla ödeme yapan kulüp olabilir.

Geçen sezon alınmadık kupa bırakmayan Manchester City, rekor bir transfer için hazırlıklara başladı. İngiliz devi, Leeds United'ın 15 yaşındaki futbolcusu Finley Gorman için benzeri görülmemiş bir teklif hazırlıyor.

EN PAHALISI OLACAK

The Athletic'te yer alan habere göre Manchester City, Leeds United'ın 15'lik genç futbolcusu Finley Gorman için 7 haneli bonservisi gözden çıkardı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Gorman, kendi yaş grubunun gelmiş geçmiş en pahalı transferi olacak.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Hücuma dönük orta saha olan Gorman'ın transferi için Manchester City ile Leeds United henüz anlaşmaya varmadı.Gorman bu sezon U18 Premier Lig'de 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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Son Dakika Futbol Manchester City, 15 yaşındaki Finley Gorman için 7 haneli bonservisi gözden çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City, 15 yaşındaki Finley Gorman için 7 haneli bonservisi gözden çıkardı - Son Dakika
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