Manchester City'den 5 yıllık sponsorluk anlaşması

2018 yılında Manchester City Kadın Futbol takımına da sponsor olan QNET, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ediyor. 'Dünyaya değer katmak için kendini geliştir' felsefesi ile hareket eden QNET, Manchester City Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün resmi doğrudan satış sponsorluğunu 2020 yılına kadar uzattı.



QNET Global CEO Malou Caluza; "Manchester City sponsorluğumuzu uzattığımız için çok heyecanlıyız. Geçen sene aynı zamanda Kadın Futbol takımına da sponsor olduk. Bu, iki marka arasında harika ilişkilerin devamı ve iki tarafın da başarıyı meydan okuyarak tatması ve devam ettirmesi anlamına geliyor. Gerçekleştirdiğimiz sponsorluk çalışmaları sonucunda QNET saat ustaları ile QNETCity Saat serisini hazırladık, serimiz sporseverler tarafından büyük ilgi gördü" dedi.



Manchester City Futbol Grubu Partnerliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Damian Willoughby QNET sponsorluğu ile ilgili; "İş birliğimizi 2020'ye kadar uzatmaktan dolayı gururluyuz. QNET ile büyüyecek ve başarılarımıza katkı sağlayacağız. İngiliz Premier Ligi'nde heyecanlı bir sezona başlarken hem lokal hem global taraftarlarla bir araya gelmekten dolayı heyecanlıyız" şeklinde konuştu.



