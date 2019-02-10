Son Dakika Haberleri: Manchester City'den Farklı Galibiyet

Manchester City'den Farklı Galibiyet

13 dakika önce

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Chelsea'yi 6-0 mağlup etti.

Manchester City'den Farklı Galibiyet, System.String[]
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Chelsea'yi 6-0 mağlup etti.

Etihad Stadı'nda Chelsea'yi ağırlayan Manchester City, rakibi karşısında farklı bir galibiyete ulaştı.

Manchester City, 4 ve 80. dakikalarda Raheem Sterling, üçüncüsü penaltıdan olmak üzere 13, 19 ve 56. dakikalarda Sergio Agüero, 25. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle 6-0 galip geldi.

Maç fazlası bulunan Manchester City, bu sonuçla 65 puana ulaştı ve averajla Liverpool'un önünde liderliğe yükseldi.

Ligde son 4 maçta 3. kez kaybeden Chelsea, 50 puanda kaldı.

Öte yandan Arjantinli futbolcu Agüero, Manchester City'nin en fazla lig golü atan ismi oldu. Lig maçlarında 160 gole ulaşan Agüero, 158'er gole sahip Eric Brook ve Tommy Johnson'ı geride bıraktı.

Agüero 11. kez "hat-trick" yaparak bu alanda Premier Lig rekorunu elinde tutan Alan Shearer'ı da yakaladı.

Chelsea ise Premier Lig tarihindeki en farklı yenilgisini yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:24 Kaynak: AA

Raheem Sterling, Chelsea, Manchester City, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mbaye Diagne Attı, Sosyal Medya Yıkıldı Trabzonsporlular, Hakem Ümit Öztürk'ün Penaltı Kararına İsyan Etti

Ahmet Çakar Hakem Ümit Öztürk'e Ateş Püskürdü: Trabzonspor Katlediliyor Galatasaray Tribünlerinden Anlamlı Pankartlar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 21:37:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester City'den Farklı Galibiyet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]