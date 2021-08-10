Manchester City'den Stones'a yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, savunma oyuncusu John Stones'un sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından beri Manchester City forması giyen 27 yaşındaki İngiliz milli futbolcu, 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Stones, 168 maça çıktığı Manchester City'de 3 Premier Lig, bir İngiltere Federasyon Kupası, 2'şer İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı.