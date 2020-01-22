Manchester City deplasmanda tek golle kazandı - Son Dakika
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Manchester City deplasmanda tek golle kazandı

1 saat önce

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında konuk olduğu Sheffield United'ı 1-0 yendi.

Manchester City deplasmanda tek golle kazandı, System.String[]

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında konuk olduğu Sheffield United'ı 1-0 yendi.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2'nci devresine etkili başlayan konuk ekip Manchester City, 73'üncü dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Manchester City'de Gabriel Jesus, 36'ncı dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Ligde 2'nci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 13'e düşürdü. Sheffield United ise 33 puanda kaldı.

Manchester City, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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