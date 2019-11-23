Manchester City evinde Chelsea'yi 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Chelsea'yi 2-1 yendi.

Ligin 13. hafta maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi ağırladı.

Konuk ekip N'Golo Kante'nin 21. dakikada attığı golle öne geçse de Manchester City, 29. dakikada Kevin de Bruyne ve 37. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 28'e çıkarıp 3. sıraya yükselirken, 26 puanda kalan Londra ekibi ise 4. sıraya geriledi.