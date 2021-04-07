Manchester City galibiyeti 90'da aldı
07.04.2021 00:20
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City, sahasında Dortmund'u 2-1 mağlup ederek avantaj elde etti.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City, sahasında Dortmund'u 2-1 mağlup ederek avantaj elde etti.
Maçın 19. dakikasında Mahrez'in asisti ile Kevin de Bruyne Manchester City'i öne geçirdi. Bu dakikadan sonra daha dengeli devem eden karşılaşmanın devresi de 1-0 Manchester City üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda Dortmund daha baskılı oyunu ile oyuna denge getirmek için büyük mücadele verdi ve 84. dakikada Marco Reus ile skoru 1-1 yaptı. Golün hemen ardından vites yükselten Mancheste City, 90. dakikada Foden ile tekrar öne geçti ve mücadeleden de 2-1 galip ayrıldı.
Rövanş karşılaşması ise 14 Nisan Çarşamba günü Signal-Iduna Park'ta oynanacak. - İSTANBUL
Son Dakika İlk kez atanacak memur adaylarını ilgilendiren Güvenlik Soruşturması Teklifi'nde önemli değişiklik Babasının yangında kaldığını düşünen kadın, kalp krizinden hayatını kaybetti Kuzey Makedonya'da Sedat Peker'e de sahte kimlik düzenleyen polis şebekesine operasyon yapıldı Güzellik yarışmasında "taç" skandalı! Sahnede kavga çıktı, birincilik iki defa el değiştirdi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın