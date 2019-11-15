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Manchester City gözünü Çağlar'a dikti

7 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Manchester City gözünü Çağlar'a dikti, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nda da Merih Demiral ile merkez savunma hattını oluşturan Çağlar Söyüncü için Manchester City devrede. Premier Lig'e istediği gibi başlayamayan ve 12 hafta sonunda 25 puanla zirvedeki Liverpool'un 9 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan İngiliz devinde Teknik Direktör Pep Guardiola, devre arası transfer döneminde stoper bölgesi için milli futbolcuyu da listesine ekledi.

ÇAĞLAR'IN PAYI BÜYÜK

Guardiola'yı bu transfere yönlendiren nedenlerden en büyüğü de Leicester City'nin ligde 12 maçta kalesinde sadece 8 gol görmesi ve bunda en büyük payın Jonny Evans - Çağlar Söyüncü ikilisinde olması. İngiliz basınında yer alan haberlere göre mevcut durumda Leicester'ın 1 puan gerisinde bulunan Manchester ekibi, Çağlar'ı renklerine bağlamak için nabız yoklamaya başladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın da çok istediği 23 yaşındaki futbolcu için maviler kesenin ağzını açmaya hazır.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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İngiliz devi Manchester City, gözünü Çağlar'a dikti
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