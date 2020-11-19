Manchester City, Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı.

45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 82 milyar 351 milyon dolar oldu