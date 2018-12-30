Son Dakika Haberleri: Manchester City İki Maç Sonra Kazandı

Manchester City İki Maç Sonra Kazandı

21 dakika önce

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi.

Manchester City İki Maç Sonra Kazandı, System.String[]
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 3-1 yendi.

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, St Mary's Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.

Manchester City, 10. dakikada David Silva, 45. dakikada kendi kalesine James Ward-Prowse ve 45+3. dakikada Sergio Agüero'nun golleriyle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Ev sahibi takımın tek golü, 37. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg'den geldi. Hojbjerg, 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla iki hafta sonra galip gelen Manchester City, 47 puana ulaştı ve 54 puanlı lider Liverpool'un arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Öte yandan Chelsea, Crystal Palace deplasmanında 51. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 kazandı ve puanını 43 yaptı.

Düşme hattındaki Burnley ise evinde West Ham United'ı 15. dakikada Chris Wood ve 34. dakikada Dwight McNeil'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:25 Kaynak: AA

Sergio Agüero, Southampton, Manchester City, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiltere Liginde Tottenham, Wolverhampton'a Boyun Eğdi: 3-1 Liverpool, Evinde Arsenal'a Fark Attı: 5-1

Chelsea, Crystal Palace'ı Deplasmanda Tek Golle Geçti Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu: İleride Galatasaray'da Oynamak İsterim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 19:46:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester City İki Maç Sonra Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]