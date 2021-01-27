Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı maçta West Bromwich'i farklı yendi - Son Dakika

Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı maçta West Bromwich'i farklı yendi

27.01.2021 01:35
Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı maçta West Bromwich'i farklı yendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, deplasmanda West Bromwich'i 5-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, deplasmanda West Bromwich'i 5-0 yendi.

Manchester City, The Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 6. ve 30. dakikalarda Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 20. dakikada Joao Cancelo ve 45+2. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 57. dakikada Raheem Sterling'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City, 41 puanla ligde liderliğe yükselirken, West Bromwich 11 puanla 19. sırada yer aldı.

Arsenal, Southampton'u 3 golle geçti

Öte yandan, ligin diğer karşılaşmasında, Arsenal, deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup etti.

Arsenal'in gollerini 8. dakikada Nicolas Pepe, 39. dakikada Bukayo Saka ve 72. dakikada Alexandre Lacazette atarken Southampton'un golünü 3. dakikada Stuart Armstrong kaydetti.

Arsenal, bu skorla puanını 30'a yükseltti, Southampton ise 29 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig, İlkay Gündoğan, Manchester, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester City, İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı maçta West Bromwich'i farklı yendi - Son Dakika Spor


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