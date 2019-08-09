Son Dakika Haberleri: Manchester City, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı
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Manchester City, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı

1 saat önce

Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Manchester City, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 4 yıl uzattı, System.String[]
Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transfer çalışmaları kapsamında kadrosunda bulunan İlkay Gündoğan ile sözleşme yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İlkay'ın sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. 2016 yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan 27 milyon Euro'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Manchester ile çıktığı 114 resmi müsabakada 17 gol atarken, 17 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon toplam 50 resmi karşılaşmada görev alan Türk asıllı Alman futbolcu, 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Sözleşmesinin uzatıldığı için mutlu olduğu söyleyen İlkay, Teknik Direktör Pep Guardiola ile çalıştığı için de kendini ayrıcalıklı hissettiğini ifade etti.
(İHA)
Manchester City, İlkay Gündoğan, Manchester, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
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İlkay Gündoğan, Manchester City ile olan sözleşmesini 4 yıl uzattı
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