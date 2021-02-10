Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale çıktı

Bu sonuçla Manchester City, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 30. dakikada Kyle Walker , 47. dakikada Raheem Sterling ve 50. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti. Swansea City'nin tek golünü, 77. dakikada Morgan Whittaker kaydetti.

Kupanın 5. tur mücadelesinde, lig lideri Manchester City, Liberty Stadı'nda Championship ekiplerinden Swansea City'nin konuğu oldu.

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