Manchester City Kupada Çeyrek Finalde
1 saat önce
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Manchester City
, İngiltere
Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Kupanın 5. tur ayağında deplasmanda Newport County ile karşılaşan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Manchester ekibine turu getiren golleri 51. dakikada Leroy Sane
, 75 ve 89. dakikalarda Philip Foden ile 90+4. dakikada Riyad
Mahrez kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü 88. dakikada Padraig Amond'dan geldi.
Manchester City 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı kupayı en son 2011 yılında müzesine götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:01 Kaynak: AA
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