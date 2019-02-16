Son Dakika Haberleri: Manchester City Kupada Çeyrek Finalde

Manchester City Kupada Çeyrek Finalde

1 saat önce

Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Kupanın 5. tur ayağında deplasmanda Newport County ile karşılaşan Manchester City, rakibini 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester ekibine turu getiren golleri 51. dakikada Leroy Sane, 75 ve 89. dakikalarda Philip Foden ile 90+4. dakikada Riyad Mahrez kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 88. dakikada Padraig Amond'dan geldi.

Manchester City 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı kupayı en son 2011 yılında müzesine götürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:01 Kaynak: AA

İngiltere, Manchester City, Manchester, Spor
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