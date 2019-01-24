Son Dakika Haberleri: Manchester City Kupada Finalde

Manchester City Kupada Finalde

32 dakika önce

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, Burton Albion'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, Burton Albion'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Pirelli Stadı'ndaki mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 26. dakikada Sergio Agüero kaydetti.

Yarı final ilk maçında rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Manchester City, rövanşta da galip gelerek İngiltere Lig Kupası'nda adını finale yazdırdı.

Manchester City'nin finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Chelsea- Tottenham maçının ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:47 Kaynak: AA

Sergio Agüero, Pirelli, İngiltere, Manchester City, Spor
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