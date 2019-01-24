Manchester City Kupada Finalde
32 dakika önce
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, Burton Albion'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
İngiltere
Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City
, Burton Albion'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Pirelli
Stadı'ndaki mücadelede Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 26. dakikada Sergio Agüero
kaydetti.
Yarı final ilk maçında rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Manchester City, rövanşta da galip gelerek İngiltere Lig Kupası'nda adını finale yazdırdı.
Manchester City'nin finaldeki rakibi ise bugün oynanacak Chelsea- Tottenham
maçının ardından belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:47 Kaynak: AA
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