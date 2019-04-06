Son Dakika Haberleri: Manchester City Kupada Finalde

Manchester City Kupada Finalde

16 dakika önce

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Brighton & Hove Albion'u 1-0 yenerek finale yükseldi.

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İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Brighton & Hove Albion'u 1-0 yenerek finale yükseldi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesinde Manchester City ile Brighton & Hove Albion karşılaştı.

Kupayı daha önce 5 kez evine götüren Manchester City, 4. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

Kupada finale yükselen Manchester City'nin rakibi, yarın Watford ile Wolverhampton Wanderers arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:10 Kaynak: AA

Londra, İngiltere, Manchester City, Spor
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