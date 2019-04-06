Manchester City Kupada Finalde
16 dakika önce
İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Brighton & Hove Albion'u 1-0 yenerek finale yükseldi.
İngiltere
Federasyon Kupası'nda Manchester City
, Brighton & Hove Albion'u 1-0 yenerek finale yükseldi.
Başkent Londra
'daki Wembley Stadı'nda oynanan kupanın yarı final mücadelesinde Manchester City ile Brighton & Hove Albion karşılaştı.
Kupayı daha önce 5 kez evine götüren Manchester City, 4. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.
Kupada finale yükselen Manchester City'nin rakibi, yarın Watford ile Wolverhampton Wanderers arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:10 Kaynak: AA
Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı
Fenerbahçe Taraftarından Sonra Galatasaray Taraftarından İmamoğlu Tezahüratı
"Fener Ol" Kampanyası 15 Milyon TL'yi Aştı
Galatasaray'da Drogba'ya Plaket Verildi