Son Dakika Haberleri: Manchester City Laporte'nin Sözleşmesini Uzattı

Manchester City Laporte'nin Sözleşmesini Uzattı

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fransız oyuncusu Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Manchester City Laporte'nin Sözleşmesini Uzattı, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fransız oyuncusu Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Manchester City, Laporte'yi geçen sezon ara transfer döneminde 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Athletic Bilbao'dan kadrosuna katmıştı.

Fransız stoper, Chelsea formasıyla bu sezon 36 maçta 4 gole imza attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Manchester City, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor ve Çaykur Rizespor Rakiplerine Aynı Anda Gol Attı! Çaykur Rizespor'un Çıkışı Sürüyor, Yeni Malatya Engelini de Aştılar!

Trabzonspor, Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti Galatasaray'dan Kar Yağışına Brandalı Çözüm!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 23:24:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester City Laporte'nin Sözleşmesini Uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]