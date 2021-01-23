Manchester City'li Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle Liverpool maçında oynayamayacak
23.01.2021 16:00
Manchester City'nin Aston Villa'yı 2-0 yendiği maçta sakatlanan Kevin De Bruyne, 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Belçikalı futbolcu bu süreçte City'nin oynayacağı Tottenham ve Liverpool maçlarını kaçıracak.
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Aston Villa maçının 59. dakikasında yerini Gabriel Jesus'a bırakan Kevin De Bruyne'nin 6 hafta sahalarda olmayacağını açıkladı.
"ÇÖZÜM BULMALIYIZ"
Guardiola "İlerlemek zorundayız. Onun ne kadar önemli olduğuyla ilgili kimsenin bilmediği bir şey söylemiyorum, sezonun önemli bir anında bizimle olamayacak. Çözüm bulmalıyız ve herkes bu duruma adapte olmalı" dedi.
DEV MAÇLARI KAÇIRACAK
Belçikalı oyuncu, Manchester City'nin deplasmanda 26 Ocak'a Tottenham'la, 7 Şubat'ta da Liverpool ile oynayacağı maçlarını kaçıracak.
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