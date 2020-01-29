Manchester City'nin 5-1'lik Tottenham Zaferleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester City'nin 5-1'lik Tottenham Zaferleri - Son Dakika Spor

Manchester City'nin 5-1'lik Tottenham Zaferleri

13 dakika önce

Manchester City’nin 2011 ve 2014 sezonlarında Tottenham Hotspurs’u 5-1 mağlup ettiği maçların en iyi anları karşınızda! İşte Edin Dzeko, David Silva ve daha fazlası...

Manchester City'nin 2011 ve 2014 sezonlarında Tottenham Hotspurs'u 5-1 mağlup ettiği maçların en iyi anları karşınızda! İşte Edin Dzeko, David Silva ve daha fazlası...

Manchester City'nin 5-1'lik Tottenham Zaferleri

Manchester City, David Silva, Edin Dzeko, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:19 
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