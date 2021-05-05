Manchester City'nin İstanbul coşkusu! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damga vurdu

Manchester City, İstanbul 'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline bileti alan ilk takım oldu. Maçın ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşayan futbolcular soyunma odasında çılgınca eğlendi.

Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu