Manchester City'nin İstanbul coşkusuna beğeni yağdı! Soyunma odasındaki kutlamalar sosyal medyaya damgasını vurdu
05.05.2021 10:16
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Paris Saint-Germain'i eleyerek adını finale yazdırdı. Tarihinde ilki yaşayan İngiliz devi maçtan sonra, soyunma odalarında çılgınca eğlendi. Manchester City'nin yedek kalecisi Zack Steffen'nin paylaştığı görüntüler kısa sürede beğeni aldı.
Manchester City, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline bileti alan ilk takım oldu. Maçın ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşayan futbolcular soyunma odasında çılgınca eğlendi.
"ISTANBUL BABY"
Manchester City'nin yedek kalecisi Zack Steffen finale çıkmalarının ardından sosyal medyada soyunma odasındaki kutlamaları, "Istanbul baby" notuyla paylaştı. Soyunma odasında tezahüratlar eşliğinde zıplayarak marşlar söyleyen yıldızların görüntüleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Son Dakika Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi