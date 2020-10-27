Manchester City'nin takımdan gönderdiği Jeremy Winsten, intihar etti - Son Dakika

Manchester City'nin takımdan gönderdiği Jeremy Winsten, intihar etti

27.10.2020 15:12

Manchester City Akademisi'nde futbol oynayan ve takımdan gönderilen 17 yaşındaki Jeremy Winsten, girdiği depresyon sonrası intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

Kariyerinde bir dönem Manchester City Akademisi'nde forma giyen 17 yaşındaki Jeremy Winsten, trajik bir şekilde yaşamına son verdi.

İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Manchester City ailesi olarak eski akademi oyuncumuz Jeremy Winsten'in hayatını kaybettiği haberini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Böylesine zor bir süreçte dualarımız sizinle" ifadeleri kullandı.

AYRILIK SONRASI DEPRESYONA GİRDİ

Jeremy Winsten'ın intiharının sebebine ilişkin henüz ailesinden resmi bir açıklama gelmedi ancak genç futbolcunun Manchester City Akademisi'nden gönderildiği için depresyona girdiği öne sürüldü.

Henüz ailesi tarafından doğrulanamayan iddialara göre; İngiliz ekibinin takımdan gönderdiği genç futbolcu bu kararın ardından girdiği bunalımdan çıkamadı ve canına kıydı.

Manchester City'nin takımdan gönderdiği Jeremy Winsten, intihar etti

Manchester City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City'nin takımdan gönderdiği Jeremy Winsten, intihar etti - Son Dakika Spor

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