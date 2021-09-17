Manchester City'nin yıldız oyuncusundan Türk estetik merkezi paylaşımı - Son Dakika

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez sosyal medya hesabından Türk sağlık turizmi markalarından Clinic Expert'i paylaştı. Clinic Expert Genel Müdürü Talip Taştemel, konuya ilişkin açıklamasında, "Cezayir Milli Takımının Bordeaux'lu futbolcusu Mehdi Zerkane'nin estetik merkezimizde tedavi görmesinin ardından çevresine bizi önermesiyle futbol dünyasında farkındalık yarattık. Türk sağlık sektörünün bu şekilde anılması bizi gururlandırıyor" dedi.

Cezayir Milli Takımı'nın oyuncusu Bordeux'lu Mehdi Zerkane'nin diş tedavisi olmak üzere geldiği Clinic Expert'den yaptığı paylaşımlar sağlık turizmi alanında dikkatleri tekrar Türkiye'ye çekti. Zerkane'nin yakın çevresinde bulunan futbolcuların da tedavileri için Türkiye'ye gelmeye hazırlandığı kaydedildi. Son olarak Riyad Mahrez, yerli estetik merkezi markasını sosyal medya hesabından paylaştı.

"BAŞARILARIMIZLA TÜRK SAĞLIK TURİZMİNİ DÜNYAYA TANITMAK GURUR VERİCİ"

Yaşadığı bu karşılaşma sayesinde sevincini dile getiren Clinic Expert Genel Müdürü Talip Taştemel, konuya ilişkin ayrıntıları şu sözlerle aktardı:

"Araştırmalarının ardından merkezimize ulaşmasıyla kısa bir süre hizmet verdiğimiz Mehdi Zerkani'nin çevresine estetik merkezimizi tanıtması sonucu futbol dünyasında farkındalık yarattık. Süreç içince Cezayir milli takımından birçok futbolcunun ve yakın çevrelerinin sağlık sorunlarına pratik ve kalıcı çözümler geliştirdik. Edindiğimiz güven ve başarı sayesinde Riyaz Mahrez başta olmak üzere, dünyaya Türk sağlık turizmini tanıtan herkese Clinic Expert ailesi adına teşekkür ediyorum ve bu durumdan gurur duyuyorum."