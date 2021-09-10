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Manchester City'nin yıldızı Mendy'nin kefalet talebi reddedildi! Yılın geri kalanını cezaevinde geçirecek - Son Dakika

Manchester City'nin yıldızı Mendy'nin kefalet talebi reddedildi! Yılın geri kalanını cezaevinde geçirecek

10.09.2021 23:29

Manchester City'nin yıldız sağ beki Benjamin Mendy, tecavüz ve taciz suçlamaları sonrası tutuklanmıştı. Fransız futbolcunun kefaletle serbest kalma talebi mahkeme tarafından reddedildi. 24 Ocak 2022 tarihinde yargılama süreci başlayacak Mendy, bu tarihe kadar cezaevinde kalacak.

Tecavüz ve taciz suçlamalarıyla tutuklanan Mendy, yılın geri kalanını cezaevinde geçirecek. Kefalet talebi reddedilen yıldız futbolcu, bugün kimlik doğrulaması için çıktığı mahkeme tarafından Liverpool'daki HMP Altcourse hapishanesine gönderildi.

SUÇLAMALARI REDDETMEK İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Sporx'in BBC'den aktardığı habere göre; 27 yaşındaki futbolcu, Cheshire'daki evinde üç kadına saldırmakla suçlanıyor. Biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 farklı kadına yönelik 4 saldırının Mendy'nin ev adresinde gerçekleştiği iddia ediliyor. Fransız futbolcuyu savunan Eleanor Laws QC, 15 Kasım'daki duruşmada suçlamaları reddetmek için başvuru olacağını açıkladı. Benjamin Meny'nin 24 Ocak'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı duyuruldu.

Manchester City'nin yıldızı Mendy'nin kefalet talebi reddedildi! Yılın geri kalanını cezaevinde geçirecek

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Son Dakika Spor Manchester City'nin yıldızı Mendy'nin kefalet talebi reddedildi! Yılın geri kalanını cezaevinde geçirecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Manchester City'nin yıldızı Mendy'nin kefalet talebi reddedildi! Yılın geri kalanını cezaevinde geçirecek - Son Dakika
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