Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçları ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçları ertelendi - Son Dakika Spor

Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçları ertelendi

6 saat önce

Manchester City Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madridli futbolcuların 15 gün boyunca karantinaya alınmaları sebebiyle maçın ertelendiği duyuruldu.

Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçları ertelendi, System.String[]

Manchester City Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madridli futbolcuların 15 gün boyunca karantinaya alınmaları sebebiyle maçın ertelendiği duyuruldu.


İngiliz ekibinin ilk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandığı turun rövanşı, 17 Mart Salı günü oynanacaktı.


Real Madrid Kulübü, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.


BİR MAÇ DAHA ERTELENDİ


Ayrıca UEFA, Juventus- Lyon maçının da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Manchester City, Juventus, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:55 
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