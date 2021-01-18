Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi - Son Dakika

Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi

18.01.2021 00:51
Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi.

Manchester City, Etihad Stadı'nda konuk ettiği Crystal Palace'a karşı 26. dakikada John Stones'un attığı golle ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 56. dakikada attığı golle Manchester City'i 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda üstün futbol oynayan ev sahibi takım, 68. dakikada John Stones ve 88. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 35'e yükselten Manchester City, ligde 2. sırada yer alırken, Crystal Palace 23 puanla 13. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi - Son Dakika Spor


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