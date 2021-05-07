Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak - Son Dakika

Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak

07.05.2021 11:17
Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında Manchester City, şampiyonluk için Chelsea'nin karşısına çıkıyor.

İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında Manchester City, şampiyonluk için Chelsea'nin karşısına çıkıyor.

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City, 35'inci hafta maçında sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Manchester ekibi, müsabakayı kazanması halinde ligin bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Tivibu aboneleri, yarın TSİ 19.30'da Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi S Sport ekranları üzerinden izleyebilecek.

MANCHESTER CITY'DE HEDEF 7'NCİ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Manchester City, Chelsea'yi mağlup ederek son 4 sezonda 3'üncü, toplamda ise 7'nci kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 80 puanla zirvede bulunuyor. City'nin en yakın takipçisi bir diğer Manchester takımı United ise bir maç eksiğiyle 67 puanda.


Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manchester City şampiyonluk maçında Chelsea'yi ağırlayacak - Son Dakika Spor


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