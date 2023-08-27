Manchester City yine kazandı! Pep Guardiola tarihe geçti - Son Dakika

Manchester City yine kazandı! Pep Guardiola tarihe geçti

Manchester City yine kazandı! Pep Guardiola tarihe geçti
Son Güncelleme: 27.08.2023 19:18

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Pep Guardiola, Premier Lig tarihinde 200. galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Pep Guardiola, Premier Lig tarihinde 200 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

GUARDIOLA TARİHE GEÇTİ

Bu mücadele sonunda Pep Guardiola, Premier Lig tarihinde 200 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu. Guardiola lig tarihinde 269 maçta 200 galibiyet aldı. Daha önce bu rekor Alex Ferguson ve Jose Mourinho'ya aitti.

SON ANDA KAZANDILAR

Bramall Lane'de oynanan maçı konuk ekip Manchester City 2-1 kazanırken goller; 63. dakikada Erling Haaland ve 88. dakikada Rodri kaydetti. Manchester City'de Erling Haaland 37. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi Sheffield United'ın tek golünü ise 85. dakikada Jayden Bogle kaydetti.

CITY LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 9'a yükseltip liderliğe yükselirken, Sheffield United henüz puanla tanışamadı.

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Son Dakika Futbol Manchester City yine kazandı! Pep Guardiola tarihe geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City yine kazandı! Pep Guardiola tarihe geçti - Son Dakika
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