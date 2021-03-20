Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda son 4'e kaldı

Manchester City ve Southampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) yarı finale yükseldi.
Kupadaki çeyrek final müsabakalarında Everton, Manchester City'yi, Bournemouth da Southampton'ı ağırladı.
Premier Lig lideri Manchester City, Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın 84 ve de Bruyne'ün 90. dakikada attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Southampton ise çeyrek finaldeki tek Championship (2. lig) ekibi Bournemouth'u, Djenepo'nun 37, Redmond'ın 45+1 ve 59. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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