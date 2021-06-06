Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan ünlü modelle fena yakalandı!

Arfaoui, birçok ünlü markanın modelliğini yapıyor...Önce teknede ardından da kaldıkları otelin balkonunda görüntülenen ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! İlkay Gündoğan, sezonun sona ermesiyle EURO 2020 öncesi tatilde yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Bu sezon City'nin en başarılı isimlerinden olan Almanya Milli Takımı oyuncusu, İngiltere'de yılın 11'ine seçilmişti.

EURO 2020 öncesi kısa bir tatile çıkan tecrübeli futbolcu, yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile ilk kez kameralara yakalandı. Birçok ünlü markanın modelliğini yapan Arfaoui ile İtalya 'nın Portofino kentinde görüntülenen İlkay'ın keyifli anları dikkat çekti. Sevgilisiyle önce tekneden denize girerken görülen başarılı orta saha, sonrasında ise kaldığı otelin balkonunda ve yemekte Arfaoui ile objektiflere yansıdı. İlkay'ın eğlenceli anları dikkat çekerken, sevgilisini birçok kez öptüğü görüldü. Modellik kariyerinden önce İtalya'nın ünlü televizyonlarında sunuculuk yapan 25 yaşındaki Sara Arfaoui, İlkaylı Manchester City'nin Chelsea 'yle karşılaştığı Şampiyonlar Ligi finalini de Portekiz 'de tribünden takip etmişti. Başarılı futbolcu, tatilinin ardından Almanya Milli Takımı'nın EURO 2020 kampına katıldı. İşte başta Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan'ın yeni sevgilisi Sara Arfaoui olmak üzere sizler için derlediğimiz futbolcuların eşleri ve sevgilileri..

İlkay Gündoğan'ın yeni sevgilisi Sara Arfaoui'nin dikkat çeken paylaşımları...