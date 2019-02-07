Manchester City Zirveye Yerleşti
40 dakika önce
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, Everton deplasmanına konuk oldu.
İngiltere
Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City
, Everton
deplasmanına konuk oldu.
Manchester City, Goodison Park Stadı'ndaki zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleden 2-0 üstünlükle ayrıldı. Pep Guardiola
'nın öğrencilerine 3 puanı getiren golleri 45+2. dakikada Aymeric Laporte ve 90+7. dakikada Gabriel Jesus attı.
Bu sonuçla puanını 62'ye çıkaran Manchester City, aynı puandaki Liverpool
'un önüne geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Everton ise 33 puanla 9. sırada yer aldı.
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun
, 80. dakikada oyuna dahil oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:05 Kaynak: AA
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